MAITSEV JA TERVISLIK Eesti lihatootja teeb näksimaailmas revolutsiooni

«Tahame näksimaailmas revolutsiooni teha, mille kallal oleme väga pikka aega töötanud. Tegemist on ainulaadse tervisliku tootesarjaga – oleme lihasnäkke väga kaua kuivatanud, neis on vähe rasva, rohkelt valku ja suitsutatud lepalaastuga,» kirjeldas Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. Samuti on tooted erakordselt pika säilivusajaga, kuna kestavad toatemperatuuril 180 päeva.