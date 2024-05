Harilik saialill (Calendula officinalis) on meie aedade üks tuntumaid ilutaimi, mis sobib lisaks erinevate vaeguste raviks ja tüütute sitikate-satikate peletuseks. Mida oranžimad on saialille keelõied, seda rohkem karotenoide ta sisaldab. Karotenoidid on aga antioksüdandid ja aitavad paljusid hädasid ennetada.