ENNEOLEMATU Populaarne pitsakohvik lõi uue keti, kus toit valmib 2 minutiga

«Euroopas on kiirsöögikohtade peamiseks probleemiks töötajate puudus ja see on ka Eestis üha aktuaalsem. Peetri Pizza GO ongi tulevikku vaatav projekt, mis aitab meie valdkonnas leevendada suurt tööjõunappust,» selgitas Pleiats.

Peetri Pizza GO on arendatud nii, et seda on lihtne kasutusele võtta ükskõik millises olemasolevas või loodavas söögikohas. Olgu selleks tegutsev pitsarestoran, tankla või näiteks väliürituse toidubuss. Kõige kallim investeering on kompaktne kiirahi, mis paljudes söögikohtades on juba olemas. Partneri kohustus on järgida Peetri Pizza kvaliteedistandardit ja kasutada pitsa valmistamisel ettevõtte poolt valitud toorainet.