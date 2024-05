Maailma üks suurimaid puhastusvahendite tootjaid avas Lõuna-Eestis esinduse

«Lõuna-Eestis meil seni esindust üldse polnudki, nüüd on Tartus sama suur ja sarnase tootevalikuga nagu Tallinnas, lisaboonuseks on suur hoolduskeskus,» rääkis Kärcher Eesti tegevjuht Margus Leok. «Pakume regulaarset hooldust ja vajadusel ka remonti kõigile Kärcheri toodetele, nii neile, mis on professionaalses kasutuses kui neile, mis on kodukasutuses.»