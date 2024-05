Tehnoloogiamaailma kõige kuumemaks liitsõnaks muutunud tehisintellekt imbub vaikselt igale poole meie ümber. Puutumata ei jää sellest ega teistest tarkadest lahendustest ükski vidin või kodumasin. Vanakooli Riga pesumasina ajastu on möödas, ühefunktsioonilisus visatud ajaloo prügikasti – tehnikast on saanud nii vinge värk, et kõiki selle oskusi ei jaksa ette lugedagi, kuid kõige praktilisem uus oskus on kindlasti energia säästmine.