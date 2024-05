MÕTLE KOTIST VÄLJA Eesti kaupluseketist saab osta nutikoti, mis aitab keskkonda säästa

Nutikad orgaanilisest puuvillast poekotid kannavad sloganit «Mõtle kotist välja!» ja rõhutavad meie igapäevaste valikute tagajärgi keskkonnale. Selle konkreetse projekti puhul on vastutustundlik poeskäik, kus ühekordset kotti ei osteta, iga kord panus loodusesse. Iga Rimis tehtud ostuga saab koti omanik selle kasutamise goodbag äpis registreerida. Nii teenib Rimis käies iga kord 100 digitaalset istikut, mille saab 400 istiku täitumisel sama äpi kaudu annetada, et need päriselt mulda istutatud saaksid.