Uuringust selgus, et enda vaimse heaolu tagamiseks on 32 protsendil Eesti inimeste jaoks kõige olulisem kodus üksi aja veetmine. Samuti leiavad ligi pooled Eesti inimesed, et parajas koguses privaatsust võimaldab neil end kodus rahulolevana ja vabalt tunda. Siiski pole see mitte alati kellegagi koos elades võimalik. Psühholoog selgitab, miks on iseendaga veedetud aeg nii oluline ja kuidas oleks võimalik seda endale rohkem lubada.