ÄRA HÄVITA Umbrohuks peetav taim ennetab mitmeid tervisehädasid

Clevelandi kliiniku toitumisnõustaja Nancy Gabe ütleb, et võililled on kasulikumad kui lehtkapsas ja spinat. Võilille lehed sisaldavad A-, C- ja K-vitamiini, foolhapet, kaltsiumi ja kaaliumi. Mineraalainetest leidub võililles rauda, kaltsiumit, magneesiumit, kaaliumit ja naatriumit. Võililles sisalduvad ühendid aitavad eksperdi sõnul ennetada hulga terviseprobleeme. «Võilill on suurepärane ravitaim, kuna kõik selle osad on söödavad,» ütleb Gabe.