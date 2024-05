PARADIISIAED Kuningas Charlesi aednik soovitab kolme ilutaime, mis panevad aia lokkama

Briti sinivereliste aed on eriline koht, kust ammutada inspiratsiooni või lihtsalt tohutut silmailu. Kuningapere aednik Jack Stokes jagas hiljuti The Suniga aiandussaladusi, mida on sajandeid Buckinghami palee müüride taga hoitud. Nii näiteks avaldas ta taimeliigid, mis kohanevad pea iga kasvukohaga ning muudavad aia luksuslikuks roheparadiisiks.