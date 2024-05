Eliis Õitspuu / RE Kinnisvara AS

Foto: Eliis Õitspuu / RE Kinnisvara AS

Aasta tagasi Kadrioru Plaza majja kolinud Andrei arvas, et võitis jackpot'i: korralikud naabrid, suurepärane piirkond ja tuju tõstvalt värviline maja. Mõni nädal tagasi asendus aga mugavus ärrituse ja unepuudusega, sest naabermaja katusele paigaldati vidin, mis teeb iga 20 minuti järel kummalisi ja valje hääli.

Alguses märkas Andrei, et tema maja vastas asuva Selveri kaupluse katusel lehvis justkui tuulelohe: «Lähemalt vaadates sain aru, et tegemist on paberist linnupeletajaga.»