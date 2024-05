Pealtnäha süütu sotsiaalmeedia toidutrend on kõvasti süngem kui peale vaadates paistab

Iseenesest pole oma nii-öelda toidupäeviku jagamisel midagi halba. Kuid nagu sotsiaalmeedias ikka, üritatakse endast jätta võimalikult hea mulje, mil reaalsusega harva palju ühist on. Tihti on need samad toidupäeviku videod lausa tervist ohustava sisuga, kuna neis propageeritavad «tarkused» on üsna teadusekauged. Toidud on sageli liiga ühekülgsed, tänu millele on neis karjuv vajalike toitainetepuudus, ja vähese kaloraažiga.