Kas leiad pildilt üles? Pärnu külje all müüakse kamuflaažiga maja

Kamuflaažiga maja asub küla koolimaja vastas ning kinnistu näol on tegemist eksklusiivselt elumaaga. Kinnistul asub vana laudahoone, mis on valmistatud palkidest ja omab kõrget pööningut.

Kinnistul olemas ka puurkaev ja müügikuulutust vahendav maakler väidab, et elektriga liitumine käib soovi korral kiiresti, sest alajaam on lähedal. Kinnistu ise on osaliselt aiaga piiratud ja hooldatud.