Aiatöid tehes võib end vahel tundideks ühte asendisse unustada ja hiljem avastada, et selg on nii kangeks jäänud, et ei saagi enam püsti. Või läheb päikese käes lillepeenarde vahel toimetades meelest end päikesekreemi ja mütsiga kaitsta. Üle 20 aasta aiakujundaja-aednikuna töötanud Mall Heinla jagab soovitusi ja kasulikke töövõtteid, kuidas aias toimetades ka end hoida.