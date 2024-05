MAITSERÄNNAKULE Luke mõis avab suvehooaja kohvikutepäevaga

Luke mõisas on suvehooaja avapidustusi peetud juba veidi üle kümne aasta, kohvikutepäev on järjekorras kuues. Korraldajate sõnul on hooaja avaüritus kujunenud aja jooksul mõnusaks pühapäevaseks kulgemiseks ja kohaliku toidu maitseelamuseks kas pere, kaaslase või vanavanematega.

Soovitakse pakkuda rahulikku ja mugavat mõisapargi keskkonda, kus kõik kohvikud käe-jala juures.

«Kohvikuid on meil sel aastal 15 ja me piirame seda arvu enda jaoks teadlikult. Soovime, et meie kohvikutepäev oleks mõnus nii külalisele kui tulutoov kohvikupidajale. Tulema peab meie juurde autoga, aga kohvikud paiknevad kõik pargialal,» rääkis mõisa eestvedaja Gaili Kangur.

Veel lisab Kangur, et just kohvikutepäev on võimalus kõigil huvilistel külastada kogu mõisakompleksis neid osi, kuhu tavaliselt ligi ei pääse – ka käsitöökotta ja valitsejamajja. Ettevõtmise suure väärtusena näeb ta nii kogukonna kui külaliste jaoks ainulaadset võimalust tutvuda piirkondlike maitsete ja toitlustusettevõtetega.

Kohvikutepäeva staažikaima osalejana leiab 19. mail vahemikus 12–16:00 mõisapargist Viinamärdi Talu kohviku. Teist aastat on oma pundi ja menüü kokku pannud Nõo noortekeskus.

«See on hea võimalus noortele katsetada-planeerida, arendada ettevõtlikkust ja teha ka vabatahtlikku tööd. Noortele meeldis nii väga, et oleme sel aastal kohvikut juba ka mujal pidanud – sel kevadel kahel korral Nõo valla mälumängusarjal,» ütles noortekeskuse esindaja Egle Haljassaar.

Lisaks kohalikest maitsetest pakatavatele menüüdele pakub päev ka igal täistunnil põnevaid muusikalisi vahepalu koosluselt Kes on Artur?

Päeva juht Iiri Saar tutvustab aga päeva vältel Luke mõisa suveüritusi ja päeva kohvikupidajaid. Neil, kes Luke mõisa suvel veel soovivad sattuda, soovitavad korraldajad kindlasti osa võtta õnneloosist - auhindadeks on muuhulgas hulk priipääsmeid mõisapargi erinevatele suvesündmustele.