RAHVAS MARUS Saksamaa seisab kebabikriisi lävel

Scholz ütleb, et kebabi hind on üks valijate suurimaid muresid. Kantsleri valitsus on jõudnud isegi sotsiaalmeedias hinnatõusu põhjuseid avada, öeldes, et hinda mõjutavad osaliselt palga- ja energiakulud. Kebabiettevõtjad on sama kommenteerinud ja ütlevad, et lisaks eelnevale on hindu mõjutanud ka toidukulud ja äripindade üür, vahendab Iltalehti.