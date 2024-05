Hiljutine uuring jõudis järeldusele, et sellised kaubamärgid nagu Kinder Surprise, Nutella, Oreo, Milk ja M&M's sisaldavad liigselt rasva, soola ja suhkrut, mistõttu võib neid tervisele ohtlikeks toodeteks lugeda.

Eriti kehtib see laste puhul, kelle ainevahetus võib nende maiustuste tõttu häiritud olla ja kelle rasvumise oht suureneb. Kokk Jamie Oliveri ettevõtte «Bite Back» tellitud uuringus jõuti järeldusele, et 78 protsenti testitud toodetest ei vasta tervisliku toitumise normidele, vahendab The Guardian. Kokku uurisid eksperdid 262 kondiitritoodet, mida toodavad 10 suurimat toiduainetööstust maailmas.