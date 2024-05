JURIST SELGITAB Kas üürileandja võib nõuda üürnikult korteri remonti?

«Küll aga ei saa üürileandja nõuda, et üürnik vahetaks loomuliku kulumise tõttu välja mööblit või tehnikat. Värskendusremondi all peetakse silmas eelkõige loomuliku kulumise jälgede eemaldamist seintelt, lagedelt, põrandalt või akendelt. See hõlmab endas näiteks täkete pahteldamist, lagede ja seinte värvimist, tapeedi vahetamist või uute põrandaliistude paigaldamist,» ütleb Siht.

Üürnik võib värskendusremondi teha ise, kuid pooled võivad kokku leppida ka selles, et üürnik katab üksnes kulud ning remonttöid teostab omanik või remondifirma. Mõlemal juhul peab olukorra fikseerimisel määratlema, milliseid viimistlustöid on üürnik kohustatud tegema ning mis on nende maksumuse suurusjärk.

«Kui osapooled on sõlminud kokkuleppe, et üürnik peab enne väljakolimist taastama eluruumi algse seisukorra, siis ei ole üürileandjal alust nõuda temalt kapitaalremonti, mis viib olukorra parandamiseni. Samuti tähendab see, et üürnik ei pea paigaldama näiteks uut torustikku või uuendama amortiseerunud elektrisüsteemi,» ütleb Siht.

Siht sõnab, et antud seaduse muudatus on veel niivõrd uudne ning praktikas näeb selliseid kokkuleppeid Eestis harva. «Mujal Euroopas on antud praktika juba pikalt kasutusel. Kui teistes riikides antakse üürile tavaliselt nii öelda valgeid karpe, siis meie üüriobjektid on palju kirjumad, mis võib tekitada poolte vahel palju vaidlusi,» lisab ekspert.

Kuidas probleeme ennetada?