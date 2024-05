Kui pigistad ketšupipudelit nii, siis teed seda valesti! Vaata, kuidas seda tegelikult tegema peaks

Jordan selgitab, et kirjutas kolledžis uurimistöö ketšupipudelite arendusest. «Originaalne klaasist ketšupipudel loodi 1890ndatel, kuid 1983. aastal tegid nad pigistatava ketšupipudeli. Ketšupit oli ka siis keeruline pudelist välja saada. Seega tegid nad pudeli, mida kutsutakse tagurpidi anumaks või gravitatsioonianumaks. Ja see oli 2001. aastal ning seda on näha ka videos,» selgitab Jordan.