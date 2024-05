PANK SELGITAB Kuidas ehitada kodu, kui laenuraha on kallis

Kui enamasti ehitab pere endale kodu korra elus, siis pank analüüsib mitmeid koduehitamise projekte nädalas. Neid projekte rahastades oleme kogenud erinevaid õppetunde ja seetõttu on pankade nõutav dokumentatsioon ehituslaenu taotlemisel hoopis mahukam kui valmis kodu ostu puhul.

Muuhulgas arvutab pank välja laenutaotleja maksimaalse võimaliku laenusumma, mis on vajalik juhuks, kui peaks ilmnema, et esialgu soovitud laenust ei piisa ehituse lõpetamiseks. Sellisel juhul on oluline, et lisalaenu väljastamise ajaks oleks ehitatava kodu turuväärtus juba piisav lisalaenu tagamiseks. Enne ehituse alustamist tasub läbi mõelda ka see, kas ehituse lisarahastamiseks on olemas sääste või varasid, mida vajadusel müüa. Tagavaraplaani võiks läbi arutada ka laenuhalduriga, kes oskab eksperdina hinnata vara väärtust ja likviidsust.

Tee koostööd ehitusspetsialistidega

Skeptilisemalt suhtub pank kodu ehitamise projektidesse, mille puhul klient soovib maja valmis ehitada ise, ilma spetsialistide abita. Kogemusega ehitaja kaasamine on oluline, sest kodu ehitades peab suutma hinnata nii ehitusmaksumust kui ka oma sõnu tegudega kinnitama. See tähendab, et maja on vaja valmis ehitada nii, et sellele ka kasutusluba/-teatis antakse.