KASUTA VÕIMALUST KredExist saab toetust ka muinsuskaitsealal asuvate elamute renoveerimiseks

Nii väikeelamu rekonstrueerimistoetuse kui ka korterelamu rekonstrueerimistoetuse peamiseks eesmärgiks on suurem energiatõhusus ning toetust võivad taotleda ka kultuuriväärtuslike hoonete elanikud.

Korterelamute rekonstrueerimistoetust on eeldatavasti võimalik taotleda aasta teises pooles, kuid väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on taotlemine hetkel avatud ning eelarvest on alles üle 14 miljoni euro.