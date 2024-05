Põhja-Tallinnas valitakse taas kauneid hoove

Põhja-Tallinna vanem Külli Tammur kutsub linnaosa elanikke jagama pilte kaunitest aedadest ja hoovidest ning esitama neid konkursile. «Kevad toob roheluse ja õiteilu muutes Põhja-Tallinna hoovid kauniteks pilgupüüdjateks. Soovime konkursiga esile tõsta just need koduümbrused, millesse on pandud palju hoolt ja armastust. Nii innustame ka teisi põhjatallinlasi oma hoove korrastama ja kaunistama. Rohelus, hubased aianurgad ja põnevad kujunduselemendid linnaruumis pakuvad kõigile rõõmu,» ütles Tammur.