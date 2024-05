TÄIUSLIK TULEMUS 3 nippi, kuidas kodus kohvikuväärilist kohvi valmistada

Kõik algab kohviubadest

Värskelt röstitud ubade kasutamine aitab saavutada rikkaliku kohvielamuse, kuid oluline on seejuures valida meelepärased oad. Endale sobivate ubade leidmiseks tasub tähelepanu pöörata kohvi päritolule ja töötlemisviisile – märja töötlusmeetodiga kohv on happelisem ja õrnem, kuid kuivtöötlus muudab kohvi magusamaks. Ehkki esialgu võib tunduda see keeruline, on võimalik aja jooksul eri kohviube testides õppida, et igal kohvikasvatuse päritolul, töötlusviisil ja sordil on kindel maitse. Testimise käigus on võimalik leida endale ka meelepärased oad.