TARK TEADA Kui euribor langeb aasta lõpuks protsendi, siis kuidas mõjutab see kodulaenu?

«Mullu oktoobri keskpaigaks oli kuue kuu euribor saavutanud tipptaseme, tõustes 4,14 protsendini. Praeguseks on tipptasemest alla tuldud 3,8 protsendi juurde ja on üsnagi tõenäoline, et suvest alates näeme veidi kiiremat euribori langust, mis võiks kodulaenude baasiks oleva kuue kuu euribori aasta lõpuks 2,8 protsendini viia,» ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Luminori Baltikumi eraisikute panganduse juht Tanel Rebane tõi näite, et kui inimese kodulaen on 100 000 eurot, siis tema praeguse 700-eurose kuumakse puhul tähendaks protsendine euribori langus igakuiselt 50 euro võrra väiksemaid makseid.

«Madalamateks intressimääradeks on endiselt põhjuseid, kuna majanduskasvu ootus on tagasihoidlik ja ebakindlus tugev, mis omakorda paneb inimesi rohkem säästma. Kui palju inimesi korraga raha säästab ning laenatakse ja investeeritakse vähe, siis igasugune tarbimise langus toobki intressimäärad alla,» selgitas Rebane.

Kuigi kõrgel püsiv euribor on suuna allapoole võtnud, siis pole Rebase sõnul oodata, et intressid liialt kiiresti langevad. Samas pole ka välistatud, et kunagi võime taas kaks aastat tagasi lõppenud ja ligi kümme aastat kestnud nullintresside perioodi näha, sest vähemalt teoreetiliselt on kõik võimalused selleks olemas.