Kui olete kunagi ise pestot teinud, olete võib-olla märganud, et kaste kaotab värvi ja muutub ebameeldivalt pruuniks vahetult pärast selle valmimist. TVNET kirjutab, et kuigi kastme valmistamine paistab lihtsamast lihtsam, vajab see siiski üht erilist nõksu, et säilitada selle imekaunis roheline toon.