NÜÜDISAJA SANGARID Ülipopulaarne toidupäästmise pood avas esimese kaupluse Tartus

Sumena asutaja Oliver Sebastian Lambi sõnul on üldine hindade kallinemine tõstnud «parim enne» kaupade nõudluse lakke.

«Tänavu aasta esimese viie kuuga päästsime üle 270 000 ühiku kaupa, mis on 40 protsenti enam kui aasta tagasi samal ajal. Peamiselt tellitakse internetist, aga ka Tallinna Balti jaamas asuva füüsilise poe käive kasvab iga kuuga, aprillis näiteks 30 protsenti,» ütles Lamp ja lisas, et suure nõudluse tõttu koliti ettevõtte kaubaladu kevadel kaks korda suuremale pinnale Jüris.

«Tootjad ja maaletoojad on hakanud järjest rohkem aru saama, et ülejäävat kaupa edasi andes on võimalik raha säästa ja samas roheliselt käituda. Praeguseks ongi tarnijatena liitunud pea kõik suuremad kohalikud maaletoojad ja tootjad,» ütles Lamp.