UUS REAALSUS Igalt uuelt üürnikult täna rohkem raha küsida ei saa

«Fakt on see, et kõrged intressid on tekitanud olukorra, kus paljud omanikud on õnnelikud kui laekuv üür laenumaksegi katab. Üüriinvestor saab ju hästi aru, et iga tühjalt seisev kuu toodab talle miinust. Üürnikele sobib see muidugi hästi, sest neil on rohkem nii valikut kui ruumi läbirääkimisteks,” kommenteerib Vahter, kelle sõnul klientide puudust täna ei ole, kuna keerulisemal ajal on laia võrgustikuga kinnisvarabüroodest korteriomanikele selgelt rohkem abi. "Igapäevane turuteadmine aitab kergemini leida nii õige hinna kui sobiliku kliendi, lisaks veel kokku hoida isiklikku aega,» räägib Vahter.