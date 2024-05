GALERII Nõmme turul kaks uut tulijat: pakutakse liha ja kala ning suure soodustusega toitu

«Kuna olen aastaid Nõmme turul Mihkli Lihaäri pidanud, siis minu käest on sageli uuritud, et kas meie tooteid saab ka maitsta ning valmistatult osta. Kõigil ei ole soovi ise grillida või suitsuahju soetada ning argipäeviti ei jätku liha valmistamiseks alati ka aega, seega on mõistlik lasta proffidel tegutseda,» kommenteeris Škerin, lisades et avatud väliköök valmistab toitu ka Nõmme turul kohapeal einestamiseks, seega saab ühendada turulkäigu lõunaga.

Soodsa liha pood

Toidust ja keskkonnast lugupidavad inimesed saavad alates maikuust osta soodsa hinnaga heas valikus eestimaist liha ja vorste Nõmme lihapoest. Lihapood asub Nõmme turul, endises Sigwari kioski ruumides. «Meil on hea meel, et Nõmme turule on jõudnud pood, mille südameasjaks on vältida toidu äraviskamist ja pakkuda tarbijale sealjuures tooteid, mis on tavahinnast 50-70 protsenti soodsamad. Nimelt toob Nõmme lihapood muuhulgas lettidele ka tooted, mille realiseerimistähtaeg hakkab lähenema, kuid mis sellele vaatamata on endiselt söögikõlbulikud ja maitsvad. Nii saame hoiduda kvaliteetse toidu äraviskamisest, anda oma panuse keskkonda säästvamaks tarbimiseks ning samal ajal hoida kokku toidukuludelt,» tutvustas Tallinna Turud juhataja Kersti Otteson uue poe ideed.