ELUS ON ILUS Eesti Loodusmuuseum otsib kõige elurikkamat aeda!

Üle kogu Eesti on märgata huvitavaid plakateid, mille sõnumid näivad esmapilgul endale vastu käivat. Konna pilt ning juures kiri: «See ei ole konn»? Täies lehes puu ja juures tekst «See ei ole puu»? Tegemist on Eesti Loodusmuuseumi värske kampaaniaga «See on elupaik», mis kutsub väärtustama ja märkama elurikkust.

Linnades elades kipume sageli ära unustama, et meie oleme looduse osa ning loodus pole midagi eraldiseisvat, kuhu «minna». Asfaldikuningriigis aga kipub elurikkus olema viimane, millele mõtleme, kuigi elurikkus on meie kõigi heaolu alus.

«Elurikkus on kõikjal meie ümber,» ütleb Eesti Loodusmuuseumi zooloog ja kogude osakonna juhataja Lennart Lennuk. «Oluline on seda märgata ja näha ilu ka niitmata murulapis.»

Kampaania juhib tähelepanu sellele, et igapäevased objektid nagu sammal, konnad, puud ja muld on osa meie elukeskkonnast ning nende hävimine võib kaasa tuua suuremaid tagajärgi kui esmapilgul arvata võiks.

Ühes teelusikatäies mullas leidub rohkem elu kui on inimesi maakeral – muld on elupaik! Ja kui muld pole enam viljakas, siis ta pole enam muld, vaid on pinnas. Inimasustus tekkis aga just viljakale mullale ning paratamatult tähendab linnastumine seda, et katame aina enam viljakat pinnast asfaldiga. Ligi 70 protsenti Tallinnast on kaetud asfaldi ja betooniga, mis tagavad töö, raha ja kiire elu, aga ka looduse hüvede ja elurikkuse hävimise. Nii ei ole muld lihtsalt muld, vaid tsivilisatsioonide õitseng või hukk.