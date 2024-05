NULL HEIDET Eestisse on saabunud uus trend sisekujunduses

Porvoo tehase poolt saavutatul on Põhjamaisele elukeskkonnale suur mõju. Esimesel aastal tähendas see 636 tonni võrra süsihappegaasi heitmete vähenemist. Kujutage ette, et te sõidaksite ümber Maa ekvaatori 112 korda või hoiaksite elektrisauna soojana 373 aastat - selline on mõju suurus! Lisaks on välja arvutatud, et ainuüksi SAGA™ turule toomisega suudetakse 2030. aastaks säästa 400 tonni süsihappegaasi ekvivalenti.

Jätkusuutlikkuse etalon

Uue põlvkonna lülitite ja pistikupesade seerial on minimalistlik ning Põhjamaine disain, mistõttu sobib puhta valge värviga SAGA™ igasse interjööri. Lülitite tehniline lahendus toetub juba ennast tõestanud tehnoloogiale. Kõikidesse pistikupesadesse on integreeritud SAFETY+ funktsioon ehk lastekaitse. Topelt-pistikupesades on puutekaitse tagatud ka siis, kui katteplaat on eemaldatud. Sama oluline on, et materjal ei erita põlemisel mürgiseid gaase ning on leeki summutav. Lisaks on SAGA™ paremini kaitstud UV-kiirguse ja kolletumise eest kui seda on tavaline plast. Pistikupesi ja lüliteid on nutikas integreerida hooneautomaatikaga, kuhu saab ühildada näiteks energiatõhususe funktsioonid.