Eesti suvilaturg on üha aktiivsem: kõige kallima eest tuleb välja käia üle miljoni, odavam saab paari tuhande eest

Kinnisvaraportaalis City24 oli 14. mai seisuga müügis 338 suvilat, võrreldes möödunud kevadega on suvilapakkumiste arv 17 protsenti kõrgem. Kõige odavamaid suvilaid leiab Ida-Virumaa suvilakoperatiividest – seal algavad hinnad 5000 eurost. Hinnalt kalleid suvekodusid leiab aga mitmelt poolt Eestist, mõne müügihind ulatub isegi miljoni euro taha.

Viimaste aastate puhul ongi märgata, et valdav osa uutest või eksklusiivsematest suvekodudest ei olegi enam üksnes saarte pärusmaa, vaid neid on rajatud ka mujale riigi looduskaunitesse piirkondadesse, kust on suurematesse keskustesse kiirem ligipääs.