ONGI KÕIK? Populaarne supertoit võib peagi toidulaualt kaduda

Välja on antud hoiatus avokaadode tulevase puuduse kohta tänu kliimamuutustele.

Selliste riikide nagu Burundi, Tšiili, Peruu, Hispaania, Lõuna-Aafrika ja Mehhiko parimates kasvatuspiirkondades väheneb tootlikkus just ebastabiilsete tingimuste tõttu.

Populaarne supertoit, mis sisaldab palju kiudaineid ja tervislikke rasvu, vajab kasvamiseks palju vett. See muudab avokaado kuuma, kuiva ja põua ajal eriti haavatavaks, kirjutab Independent.

«Burundis on kliimamuutus suur probleem, eriti avokaado kasvatajate jaoks. Meil on kõrged temperatuurid, tugevad vihmad ja nendest põhjustatud erosioon, millel on kohutav mõju põllumajandustootjate tootlikkusele ja sissetulekule. Nüüd läheb põllukultuuride kastmine meile palju maksma,» ütles avokaadokasvataja ja Farmer's Pride Burundi president Jolis Bigirimana.

Ühe avokaado kasvamiseks on keskmiselt vaja 320 liitrit vett, väidab jätkusuutliku toidu ekspert Honor Eldrige.

«Avokaado kasvatamine muutub seega üha kallimaks ja need kulud kanduvad tõenäoliselt edasi tarbijale, tõstes hinda, mida me oma guacamole eest maksame,» hoiatas ta.

Jätkusuutliku aianduse teadur Chloe Sutcliffe lisas, et Ühendkuningriik hangib praegu suurema osa avokaadodest Peruust ja Tšiilist, kus veepuudus on juba praegu suur ning avokaadotootmise laienemine on ohustanud kohati juba väiketalunike juurdepääsu veele.

Avokaadodel pole enam pikka pidu? Foto: Shutterstock

«On väga tõenäoline, et kliimamuutuse mõju vee kättesaadavusele süvendab veelgi veepuuduse probleemi nendes piirkondades,» ütles ta.

Aktivistid nõuavad avokaadokasvatajatele suuremat toetust, sest aruandest selgus, et kliimamuutused avaldavad avokaadodele kohutavat mõju.

Hiljuti läbi viidud küsitlus näitas, et 63 protsenti Briti elanikest soovib, et valitsus teeks rohkem selleks, et vähendada kliimamuutuste mõju toiduainete tarneahelale, sealhulgas toetaks arengumaade põllumajandustootjaid, kes varustavad Suurbritanniat.

«Avokaadod võivad olla supertoit, kuid nende krüptoniit on kliimamuutus,» ​ütles Christian Aid'i ülemaailmse propageerimise eestvedaja Mariana Paoli.

«Arengumaade põllumajanduslikud kogukonnad kannatavad juba praegu kliimamuutuste tõttu ning nad sõltuvad oma perede toitmisel stabiilsest ja prognoositavast kliimast. Seepärast on oluline, et nad saaksid palju rohkem rahalist toetust, et kohaneda muutuva kliimaga.»

Maailma suurima tootja Mehhiko potentsiaalne kasvupindala võib väheneda 2050. aastaks 31 protsenti, isegi kui globaalne keskmine temperatuuritõus jääb alla 2 kraadi ja isegi 43 protsenti, kui temperatuur tõuseb 5 kraadi.