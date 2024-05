Ventileeri tubasid

Kui aknad ja uksed on pikalt kinni olnud, tekib ruumidesse ebameeldivalt rõske ja seisnud õhk. Selleks, et koristades kõik tolm välja saada ja ka tubadesse mõnus värske olemine tekitada, ava enne koristamist kõik aknad ja uksed. Alles siis kui suvekodu koristatud ja õhutatud, lükka vajadusel sisse küte ning nii saad olla kindel, et ruumides ringleb värske õhk.