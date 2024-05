KÕVA SÕNA IKEA laseb hinnad veelgi alla!

«Viimasest IKEA koduse elu uuringust selgus, et neljandiku Eesti elanike jaoks on koduse elu kontrolli all hoidmise peamine takistus asjaolu, et neil pole kodu eest hoolitsemiseks piisavalt ressursse. Seetõttu näitame pideva hinnalangusega, et oleme nende poolel, kes on valmis oma kodust igapäevaelu paremaks muutma – eriti kodu värskendamise hooaja lähenedes,» ütleb Põder. Tema sõnul optimeerib IKEA hinnakujunduse väärtusahelat, suurendab mahtusid ja saab tänu sellele kulusid langetada ning klientide jaoks hindu alandada.