SILMAILU 3 kasulikku nippi täiusliku muruvaiba saavutamiseks

Lisaks väetamisele võib muru vajada kevadel ka rullimist või õhutamist. Esimene on vajalik pinna tasandamiseks kui talv on tekitanud maapinnale muhke ja lohke. Teine on vajalik siis, kui on märgata mätastumist. Õhutamise käigus tehakse pinnasesse augud, mis aitavad vajalikul toidul taime juureni kohale jõuda. Õhutada võiks muru ainult vajadusel ja kasvuperioodil, pinnas võiks olla selle töö ajal niiske. Vajalikud tööriistad leiab ehituspoest, selleks on nii erinevaid manuaalseid aeraatoreid kui elektrilisi seadmeid. Õhutatud muru tuleks alguses sagedamini kasta ja vähem niita, et see jõuaks korralikult jõudu koguda.

Vali sobiv muruabiline ja hoolda seda regulaarselt

Muruabiliseks valitakse nüüd juba kõige sagedamini robotniiduk, mis pakub koduomanikule ühelt poolt mugavust ja teiselt poolt kvaliteetset tulemust. Robotniiduki valikul tuleb lähtuda eelkõige niidetava pinna suurusest ja maastikuvormidest, et võimsust jätkuks. Keerukama aia puhul tuleb vaadata ka seadme nutikust, et see saaks edukalt hakkama manööverdamisega lillepeenarde, ilupõõsaste ja muude takistuste vahel. Kuigi robotniiduk on kujunemas esimeseks valikuks, siis on mõnel puhul asjakohane teha teistsugune otsus. Väga suure pinnaga ja künklikus aias on jätkuvalt tõhusam murutraktor, aga näiteks ridaelamuboksi puhul, kus on vaja niita nii maja ees kui maja taga, võib olla heaks lahenduseks akuga käsiniiduk. Viimase puhul võiks soetada kohe ka lisaaku, et töö ootamatult ei katkeks. Üldiselt hakkab mürarikaste bensiinimootoriga muruniidukite aeg otsa saama, inimesed mõistavad, et need häirivad nii naabreid kui saastavad keskkonda.