Kinnisvaraanalüütik: turg hakkab toibuma, kuid üks linn sörgib teistele järgi

Pilt on illustreeriv.

Aprill kinnitas neid märke, et turu taastumine on reaalsus, ehkki suurest pöördest madala tarbijakindlusega keskkonnas ei saa veel rääkida. Kogu Eesti peale sõlmiti esialgsetel andmetel 1690 korteriomandi ostu-müügitehingut. Tegemist oli aasta parima tulemusega ning see ületas ka mulluse aprilli tulemust.