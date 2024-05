Vesi pole raiskamiseks – seda eriti põua ajal. Koorimata kartulite keeduvett saab kasutada kastmiseks, seda muidugi siis, kui see maha jahtunud on. Sel keeduveel on veel üks hea omadus. Nimelt eraldavad potis pehmeks keenud kartulid vette taimedele olulisi toitaineid nagu magneesium, raud ja fosfor. See on justkui looduslik väetis sinu taimedele!