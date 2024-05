Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) leiab, et töödeldud toitudes olev sool ning see, palju me seda endale sisse uhama on liiga palju. WHO Euroopa regionaaldirektori Dr Hans Kluge kutsub selle fakti põhjal inimesi vähem soola tarbima. Arsti sõnul on eurooplaste keskmine soolatarbimine tunduvalt suurem kui soovitatav päevane kogus, mis on viis grammi ehk umbes üks teelusikatäis.