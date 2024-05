GALERII Baltikumi parima baarmeni tiitli võitis esimest korda naisbaarmen!

«World Class on kõige olulisem baarmenite võistlus, mille konkurents kasvab igal aastal. Paremaks muutuvad nii kokteilid kui ka baarmenite esinemis- ja jutustamisoskus,» rääkis World Class Baltikumi kohtunik Jenna Ba. Ta märkis, et baarmenid ei ole tulnud võistlusele vaid selleks, et ise särada ja näidata, et nemad on parimad, vaid neile päriselt läheb korda see, kuidas nad publikut oma maagiaga võluvad ja panevad end tundma. «Kokteilikultuur kasvab plahvatuslikult üle kogu maailma, aga eriti Baltikumis,» ütles kohtunik.