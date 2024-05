LÖÖ KAMPA Eestlased ja soomlased hakkavad koos Guinnessi maailmarekordit püüdma

Juba on avatud ka Facebooki grupp «GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna», kuhu tuleb üles laadida saunas tehtud foto 8. juunil vahemikus 19.00-20.00.

«Armastus saunatamise vastu ühendab läbi ajaloo meie inimesi ja kaht riiki. Ootame rahvusvahelisel saunapäeval saunalavadele tuhandeid inimesi, et saaksime rekordi püstitatud. Nii saame oma saunatamisrõõmu ja kultuuripärandi olulist osa tutvustada kogu maailmas,” tutvustas Visit Estonia juht Anneli Lepp Guinnessi projekti. “Heaolu- ehk wellness-turism on üks kiiremini kasvavaid turismiliike maailmas, mis ühendab reisimise tervislike tegevustega. Ka Eesti soovib sellest trendist osa saada: rekordi kaudu toome tähelepanu meie regiooni unikaalsele saunakultuurile, mis on tervist toetav ja hooajast sõltumatu, saunas käia saab igal ajal ja ilmast olenemata. Toome sauna maailmakaardile ning meelitame nii siia rohkem terviseturiste,» lisas Lepp.

«Soome ja Eesti jagavad paljusid meeldivaid asju, ent saunatraditsioon on nende seas kindlasti üks olulisemaid. Olen veendunud, et soomlaste jõudmisel maailma õnnelikemate rahvaste etteotsa on tihedal saunaskäimisel oma osa,» rääkis Soome Saunaseltsi juht Janne Koskenniemi.

«Eesti ja Soome on loomulik paar saunatamise maailmarekordi saavutamiseks. Usun, et rekordi püstitamine aitab ka teiste rahvaste seas saunatamise kasulikkuse vastu suuremat huvi äratada,» sõnas Elin Priks, saunaentusiast ja Eesti Maaturismi Ühingu poolt sauna-aasta 2023 korraldaja.

Osalema on oodatud kõik, kellel on Facebooki konto. Pole oluline, kas saunataja külastab mõnda avalikku sauna, spaad või veedab pere-sõpradega aega koduses saunas.

«Oodatud on ka kõik inimesed, kes elavad välismaal, kuid kellel on võimalus sauna kasutada. Oluline tingimus rekordi püstitamisel on vaid see, et arvesse läheb iga kasutaja kohta üks üles laaditud foto, mitte inimeste arv pildil. Seega peavad kõik saunas käinud inimesed tegema eraldi postituse selleks loodud Facebooki lehele,» märkis Lepp, pannes inimestele ka südamele, et rekordi arvestuseks sobilikel fotodel ei tohi olla katmata inimesi - igaühel peavad olema seljas ujumisrõivad või ümber saunalina. Lisaks on oluline, et saunakeskkond oleks pildil äratuntavalt olemas.

Rohkem infot ja registreerimisvormi leiab SIIT. Registreerunutele saadetakse jooksvalt ürituse kohta lisainfot ja meeldetuletus pildi üleslaadimiseks õigel ajal.