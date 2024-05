PANGA STATISTIKA Kes võtab kõige suurema kodulaenu?

Ta lisas, et kui mõnda aega tagasi oli veel normaalsus elada kahetoalises korteris koos kahe lapsega, siis nüüd liigub mõttemall selles suunas, et igal lapsel peab olema oma tuba.

«Need kel on võimalik, valivad koduks ridaelamu või paarismaja ning need, kellel selleks rahaline võimalus puudub, ostavad võimalusel suurema korteri. Ühtlasi peavad kolmekümnendate keskel olevad inimesed kodulaenu võttes oluliseks lasteaedade lähedust elamispinnale,» selgitas Rebane.

«Tavaliselt võetaksegi vanuses 38–45 kõige suuremates summades laenu, sest siis on inimestel juba omajagu raha kogutud, samas on võimalik tagasimakseperiood veel piisavalt pikk. Sel perioodil ostetakse kõige innukamalt maju. Paljude inimeste rahaline võimekus jõuab tippu ka viiekümnendates, kuid siis enam sedavõrd suuri elamispindu ei osteta, sest lapsed on kodust välja kolinud ja nii palju lisatube enam tarvis ei lähe,» märkis Tanel Rebane.

Ta tõi välja, et oluline muutus on toimunud 20–30-aastaste koduostjate seas – nende osakaal on alates 2023. aastast kõikide laenuvõtjatega võrreldes oluliselt langenud. Veel kaks aastat tagasi, kui euribor sedavõrd kõrgel tasemel ei olnud, moodustas see vanuserühm kõikidest laenuvõtjatest 30 protsenti, praeguseks on nende osakaal langenud poole võrra.