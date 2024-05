Raha vähe, aga tahaks linnast ära: siin on 6 hea hinnaga suvilat!

Nõlvapealne suvila Viljandi lähedal: 32 000 eurot

Lõunapoolset mäenõlva hõlmava krundi suurus on 792 ruutmeetrit. Kinnistul asub väike suvila koos täiskeldri ja põhikorrusega, kus kaks tuba, köök ja kuivkäimla. Terrassilt avaneb vaade hoolitsetud aiale, kus palju õunapuid ja marjapõõsaid. Lisaks on aias ka suitsuahi.

Kahe hoonega suvila Haapsalu lähedal: 37 000 eurot

Väike pesa Saue vallas: 39 900 eurot

Kinnistu suurus on 902 ruutmeetrit ning sellel oleva maja ruutmeetrite arv on 49,5. Maja on paigutatud kinnistu sissekäiguvärava kõrvale, seetõttu on tekkinud suur õueala. Suvilas on kolm tuba, köök, tualett ja ning saun koos pesuruumiga.