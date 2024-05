Tallinna pitsarestoran valiti Euroopa viiekümne parima sekka!

Restorani asutaja ja omanik Marek Jürgenson sõnas, et see auhind on suur tunnustus ja sai võimalikuks eelkõige tänu restoranis töötava meeskonna igapäevasele pühendumusele pakkuda autentseid Itaalia maitseelamusi. «Me soovime pakkuda oma külalistele mitmekülgset Itaalia kööki, kombineerides kvaliteetseid koostisosi ja traditsioonilisi retsepte. Menüüst leiab iga külaline midagi meelepärast alates autentsest pitsast kuni suussulavate pastadeni,» rääkis Jürgenson ning lisas, et on suur rõõm, kui tehtud pingutusi märgatakse ja tunnustatakse.