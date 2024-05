Maaliline Šveitsi küla tõmbab turismile pidurit: nad ei too siia mingit lisaväärtust!

Küla suurimaks tõmbenumbriks on seal asuv kosk. Külavanema Karl Näpfini sõnul tormavad turistid autodega kose juurde, et seal endast pilti teha. Läbi küla põrutavad autod on aga tema sõnul probleemiks. Ta täpsustab, et planeeritav maks puudutaks ainult neid turiste, kes tulevad külasse autoga ega plaani seal ööbida. Pikemalt jääjaid maks ei puudutaks.