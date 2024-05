ETTEVAATUST Aeda ripakile jäänud kola meelitab vargad kohale

Pärjala räägib, et ohvriabiga läbi viidud uuringutest on selgunud, et varguste ohvriks langenud inimesed ei muretse aastaid hiljem mitte materiaalse kahju pärast, vaid kannatavad hoopis emotsionaalse trauma all. “Jah, asjad korvab kindlustus, kuid emotsionaalne trauma sellest, et keegi tuli minu koju, võib väga pikalt kesta,” toonitab turvaekspert. “Seda on väga raske mõista, kui pole ise vargusega kokku puutunud.”