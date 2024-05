SELGUS MAJJA Kas seletamatu banaani- ja kartuliisu viitab sõltuvusele?

Et kohv ja tee sisaldavad kofeiini, mis aitab väsimuse vastu, ei ole ilmselt suur üllatus. Vähem on teada, et näiteks kõige universaalsem puuvili banaan sisaldab dopamiini. Ühes küpses, enimmüüdud Cavendish sordi banaanis on seda keskmiselt 450 mikrogrammi. Dopamiin on eluks vajalik neurotransmitter, mis reguleerib naudinguid ja motivatsiooni. Kuigi banaanid sisaldavad dopamiini, ei jõua see otseteed ajju. Dopamiin esineb puuviljas sellisel kujul, mis ei võimalda sel pääseda läbi vere-aju barjääri. Seega banaani söömine otseselt dopamiini taset ei tõsta, küll aga mõjub puuviljas leiduv dopamiini kogus organismile parandava antioksüdandina. Kuna banaanid sisaldavad ka B6 vitamiini, aitab see ajul serotoniini toota ja tuju tõsta.