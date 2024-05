PROFESSOR Külmikus võiks suviti just nii külm olla

Toit säilib õige temperatuuri juures paremini. Kui külmkapis on liiga madal temperatuur, võib toit läbi külmuda ja sinna tekivad jääkristallid. Eriti mõjutab see puu- ja juurviljade kvaliteeti. Toit ei maitse enam nii hästi, kui see on pooleldi külmunud või toimub pidev külmumine ja sulamine. Samas, kui külmkapis on liiga soe, ei säili asjad nii kaua, nagu võiks, hallitus tekib kiiremini ja toit rikneb. Külmkapi õige temperatuur säästab ühtlasi ka elektrit.

Rootsi toiduhügieeni professor Marie-Louise Danielsson Thami sõnul võib aga külmkapi temperatuuri suvel mitme kraadi võrra tõusta, vahendab Afton Bladet.

«Ma kontrollisin enda oma ja selles oli 15 kraadi, mis on liiga soe. Külmik peaks olema seadistatud nelja kuni viie kraadini, ent suvel võiks seda paar kraadi alandada. Suvel avame ja sulgeme külmikut sagedamini, põhjustades suurt külmakadu,» selgitab ta.

Külmkapi temperatuuri hoidmine ja reguleerimine

Kuigi enamikul uutel külmkappidel on temperatuurimõõdikud üsna täpsed, leidub endiselt sellised külmkappe, mille puhul on keeruline aru saada, kui palju külma on parasjagu kapis. Osal külmkappidel on termomeetri asemel skaalad, mis ei näita kraade, vaid külmutuse astet. Õnneks on olemas nipp, kuidas saada teada külmkapi täpne temperatuur.

Temperatuuri kontrollimiseks toimi nii:

Jahekapis võid kasutada toatermomeetrit, aga veendu, et seda võib vette asetada. Sügavkülmas eelista välitermomeetrit, sest see on vastupidavam.

Lase tass täis jahedat vett ja aseta see külmkappi keskmisele riiulile. Kui soovid teiste riiulite temperatuuri kontrollida, siis võid katse läbi viia mitu korda.

Sügavkülma puhul aseta termomeeter lihtsalt asjade vahele.

Temperatuuri kontrolli mõne tunni möödudes. Vahepeal ava ust võimalikult vähe.

Nii saad kõige täpsemalt teada, kui palju on külmkapis kraade. Selle järgi saab ka külmkapi temperatuuri reguleerida. Temperatuuri muutmiseks kasuta külmiku temperatuuri regulaatorit. Kui muudad temperatuuri, siis korda sama katset, aga seekord oota 24 tundi, et külmik saaks uue temperatuuriga harjuda.