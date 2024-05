UURING Kui palju on rahvas nõus kodulaenu eest maksma ja palju nad tegelikult maksavad?

Citadele panga tellitud küsitluse järgi oleks 43 protsenti Eesti inimestest nõus oma kodulaenu eest tasuma kuni 400 eurot kuus. Reaalselt on need numbrid, mida inimesed maksavad, aga hoopis suuremad. Näiteks Citadele kodulaenu klientide keskmine igakuine makse ületab 800 euro piiri.

«Üleüldist keskmist laenumakset on muidugi väga keeruline paika panna, sest makse suurus on vägagi individuaalne. See oleneb suures osas laenuperioodi pikkusest, euriborist, valitud laenugraafikust ja muudest aspektidest. Kõikidel klientidel on näiteks erinevad euribori arvutamise tähtajad,» selgitas Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen.