PEA MEELES Mõjuv põhjus, miks peaksid panni käsitsi pesema

Nõudepesumasinatel on enamasti olemas spetsiaalsed pottide-pannide pesuprogrammid, ent nõude kasutusea huvides tuleks neid alati käsitsi pesta.

Fiskarsi toiduvalmistamise kategooria tootejuht Emmi Härus rääkis väljaandele MTV Uutiset, et pottide ja pannide käsitsi pesemine pikendab nende kasutusiga.

Häruse sõnul oleks hea, kui nõusid pestaks kohe pärast toiduvalmistamist, ent enne seda tuleb kindlasti veenduda, et nõud oleksid jahtunud. «Sedaviisi väldite suuri temperatuurikõikumisi ja nõude enneaegset kulumist,» ütles Härus.

Põhjus, miks kuuma panni pesta ei tohi

Määrdunud panni on kõige lihtsam puhastada, kui pann ja sellel olev mustus veel kuum on. Voolava vee all libiseb kuumal pannil olev mustus suurema vaevata maha. Kuid kiire temperatuurimuutus mõjub pannile laastavalt.