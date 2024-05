PROOVI KA Kaval nõks muudab kurgi maitse kordades paremaks

«Jäävann on tõesti oluline! Köögiviljad muutuvad uskumatult heaks, vahe on silmmärgatav,» kiitis Wettenranta ning lisas, et jäävesi muudab nii redise, kurgi kui ka apteegitilli maitse hõrgumaks. «Kui neid jäävette panna, kondenseerub köögiviljas olev vesi,» kinnitab Arpia.