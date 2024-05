ÜKS MILJONIST Viimsis ootab omanikku 300-aastane täielikult renoveeritud sepikoda

Praktiliselt müüridest uuesti üles ehitatud hoones on paigas iga detail ning pakub nüüd võimalust mõlemaks –nautida privaatset koduelu või avada uksed oma äriideele või miks mitte mõlemat! Tegu on kohaga, kus ajalugu ja tänapäev saavad kokku, et luua tuliuus atmosfäär.